États-Unis : l'audio numérique occupe une part croissante

Le numérique a dépassé la radio pour la première fois en 2020 et n'a fait que croître sa part depuiscette date. Et, cette tendance va se poursuivre. La radio représentera toujours 10.5 % de tout le temps passé dans les médias par les adultes américains en 2022, "ce qui n'est pas un petit chiffre" fait remarquer eMarketer L'audio numérique comprend la musique, la radio numérique, les livres audio et aussi les podcasts, catégorie qui reste l'élement le plus en vogue. Le temps que les adultes américains passent à écouter des podcasts augmentera de 15.0% cette année, atteignant un peu plus de 23 minutes par jour. Cela représente 23.1% du temps audio numérique total. Il y a cinq ans, les podcasts ne représentaient que 9.1% du temps audionumérique.