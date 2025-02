États-Unis : l'audience de la radio reste stable depuis 3 ans

Nouvelle question en 2025 : les auditeurs ont été interrogés sur leur préférence en matière de pauses publicitaires. Préfèrent-ils quelques longues coupures par heure ou plusieurs courtes interruptions ? L’étude n’a pas révélé de consensus clair parmi les fans de radio : 50% préfèrent des pauses plus fréquentes et plus courtes, tandis que l’autre moitié privilégie des coupures plus longues mais moins nombreuses. En revanche, les amateurs de programmes sportifs sont plus enclins aux pauses publicitaires courtes, tandis que les auditeurs de radios musicales des grands marchés préfèrent des coupures plus longues et moins fréquentes.

Cette enquête nationale statistiquement représentative a été menée auprès d’un échantillon de 1 500 adultes âgés de 25 à 64 ans, sélectionnés parmi des milliers de participants.