États-Unis : forte croissance du chiffre d'affaires publicitaire des podcasts

Parmi les 14 genres de contenu de podcast mesurés, les quatre premiers ont généré plus de la moitié des revenus publicitaires en 2017: "Arts / Divertissement" (17%), "Technologie" (15%), "Actualités / Politique" (13%) et "Affaires" (11%). Dans la catégorie des annonceurs qui dépensent le plus sur les podcasts, les services financiers occupent la première place avec 18%, suivis des détaillants directs (16%) et des arts et du divertissement (13%). "Ces chiffres forts témoignent de la reconnaissance croissante des annonceurs qui constituent une plate-forme puissante pour atteindre et intéresser le public", a déclaré Anna Bager, vice-présidente exécutive, Industry Initiatives à l'IAB.L'étude complète est disponible ICI