États-Unis : Triton Digital publie son rapport sur l'audience des podcasts

En mai, on a compté plus de 228 millions de téléchargements hebdomadaires pour les 20 principaux éditeurs. "NPR News Now" (NPR) est resté à la première place pour les téléchargements, suivi de "The Ben Shapiro Show" (Cumulus Podcast Network), qui a grimpé à la deuxième place, et "Crime Junkie" (audiochuck) est passé à la troisième place.Dans le Top 5 des genres de podcasts (les plus téléchargés), on trouve les actualités qui ont été la catégorie la plus téléchargée (27.1%), suivies de la catégorie True Crime (20.3%), de la comédie (17.6%), de société et culture (7.1%) et de al catégorie sports (6.3%). La majorité des téléchargements ont eu lieu sur des appareils mobiles (93.1%), alors que seulement 1.8% ont été enregistrés sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.Tous les résultats sont accessibles ICI