Etats-Unis : Apple s'intéresse à un groupe de radios

Le groupe, qui possède 858 radios FM et AM, emploie plus de 14.000 personnes, et produit plusieurs shows radiophoniques en syndication, touchant 270 millions d'auditeurs outre-atlantique. Un partenariat entre Apple et ce groupe de radio aurait un sens. En effet, la firme à la pomme investit massivement dans la musique pour tenter de dépasser Spotify, le numéro 1 du streaming, grâce à sa plateforme Apple Music. Apple a même lancé une radio de flux "Beats 1" disponible gratuitement sur ses plateformes, qui pourrait ainsi s'adosser à un professionnel du secteur.