Elle est la recrue phare de RMC cette saison. Habituée des plateaux de télévision, Estelle Denis a accepté la proposition que lui a faite Karim Nedjari, directeur général de la station : reprendre la tranche 12h-15h avec un nouveau rendez-vous d'information. "Quand il m'a proposé cette opportunité, je me suis dit que c'était le moment ! Cela fait plus de 20 ans que je fais de la télé et j'ai pensé qu'une proposition radio comme celle-là ne reviendrait jamais", explique-t-elle.