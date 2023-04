"Essonne en Scène" devient le festival "RTL2 Essonne en Scène"

On connaissait déjà les sessions radio live dans #LeDriveRTL2 d’Eric Jean-Jean, chaque après-midi, ou dans Le Double Expresso RTL2 de Justine Salmon et Grégory Ascher, sur RTL2 et en images, de 7h à 9h, sur W9. On connaissait également les RTL2 Pop-Rock Live, chaque automne, au Trianon à Paris, au cours desquels plusieurs artistes et groupes de renom se succèdent sur scène devant 2 000 invités privilégiés. Le festival RTL2 Essonne en Scène est leur transfiguration sous la forme d’un grand festival estival en plein air et dans un écrin de verdure. Les auditeurs, public transgénérationnel amateur du son Pop-Rock, pourront ainsi se réjouir de retrouver sur scène une programmation forte dans l’ADN de la marque RTL2.