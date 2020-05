Espagne : plus de 20 millions d'auditeurs par jour à l'écoute de la radio

94.6% des répondants considèrent toujours le rôle des médias comme important. Bien que la télévision et la radio gratuites (suivies par la presse) soient considérées comme le meilleur moyen de se tenir au courant grâce à des informations "sourcées", 38.7% veillent à ce que la télévision payante soit celle qui aide le plus à réussir ces moments de confinement.

En Espagne, c'est l'audience de la radio qui augmente le plus au cours de cette sixième semaine de confinement. Elle est choisie quotidiennement par 59.6% des répondants, ce qui correspond à 20.5 millions d'auditeurs par jour, avec une augmentation sur tous les créneaux, même si le 6h à 10h est celui qui se démarque. L'AIMC observe aussi une croissance importante de la radio musicale qui atteint près de 9.5 millions auditeurs. En hausse par rapport à la semaine précédente, les utilisateurs qui écoutent la radio via les podcasts : ils ont désormais 2.5 millions.