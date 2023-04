Espace Group : plus de 10 millions d’écoutes actives en mars

Les flux premium et webradios d’Espace Group (M Radio, Jazz Radio, Generations, Radio Espace, ODS Radio, La Radio PLUS, Virage Radio, RVA, Alpes 1 et Nice Radio) totalisent une durée d’écoute de 6 841 058 heures dans le monde.

M Radio, Jazz Radio et Generations sont les 3 marques les plus écoutées d’Espace Group. Jazz Radio se place comme la première station des Indés Radios sur l’audio digital avec 3.2 millions de sessions d’écoutes actives. Enfin, la webradio Generations Rap US totalise plus de 500 000 écoutes actives et se positionne à la première place des webradios thématisées des Indés Radios.

Espace Group motorise désormais 180 webradios thématisées.