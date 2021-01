Éric Mamruth, journaliste à RFI, lauréat 2020 du Micro d’Or

En 2009, Éric Mamruth avait déjà été distingué pour son reportage "Le Duo Tsonga / Simon, un duo en ace majeur", diffusé dans l’émission "Mondial Sport". Entré à RFI dans les années 1990, Éric Mamruth, passionné par le tennis, couvre pour RFI de grands événements comme la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques ou encore la Coupe d’Afrique des nations, et en ce moment même le Championnat d’Afrique des nations de football, au Cameroun.

Chaque année, l’UJSF (Union des journalistes de sport en France) organise les "Micros d’Or" qui désignent les meilleurs reportages de sports de la presse audiovisuelle. Les Micros d’Or sont parrainés par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et décernés par un jury composé de sportifs français.