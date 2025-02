En moyenne, les Français passent 3 heures par jour sur Internet

Au cours du mois, plus des trois quarts des visiteurs (75.5%) ont utilisé leur mobile pour consulter les sites et applications d’assurance (+ 5 points en un an). Cela correspond à 21.1 millions de Français, soit 3.5 millions de mobinautes supplémentaires par rapport à l’an dernier (+20%). Si les usages mobiles progressent au sein de cet univers, l’écran ordinateur continue toutefois de concentrer la majorité du temps passé sur la catégorie (56.2%). En janvier 2025, 56,4 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 88% des Français.

Chaque jour, 48,6 millions d’entre eux ont surfé sur Internet : c’est près d'un million de plus par rapport à l’an dernier. En moyenne, les Français ont ainsi passé 3h par jour sur Internet. Le mobile représente 80% de leur temps de surf quotidien.