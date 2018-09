En Belgique, MiNT fait sa rentrée

"Avec MiNT, la rentrée sera plus forte et plus belge" promet l'équipe autour de trois maîtres-mots : "humeur, excellence, audace". Dès ce lundi 3 septembre, deux nouvelles têtes bien faites rejoignent l’équipe MiNT : Thomas Simonis s’occupera des interviews et Simon Leclercq partagera ses après-midis de la semaine avec les audsiteurs. Cinq grands rendez-vous constituent quotidiennement la grille des programmes de MiNT du lundi au vendredi : "Wake Up" avec Vianney à partir de 07h, "At Work" avec Cédric Godart et Sylvie Degrelle puis à midi "At Work" (encore) avec Eric Vergnaux puis "At Work" (toujours) avec Simon Leclercq. À 19h, l'émission "AfterWork" prendra le relai. Le samedi, l'éqjuipe proposera entre 10h et 18h, le "MiNT Replay".