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Jeudi 8 Octobre 2026 - 15:10

En Australie, Tesla retire la FM et le DAB de sa Model 3


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En Australie, Tesla retire les récepteurs FM et DAB+ de sa Model 3 d'entrée de gamme. La version Premium, plus chère de 9 000 dollars australiens, conserve ces équipements. Commercial Radio & Audio (CRA) demande au gouvernement d'intervenir pour préserver l'accès à la radio dans les véhicules, alors que 82% des auditeurs d'audio en voiture utilisent la radio chaque semaine.


En Australie, Tesla supprime les récepteurs FM et DAB+ de sa Model 3 d’entrée de gamme, obligeant les automobilistes à passer par Internet pour écouter la radio. Une décision qui fait réagir les radiodiffuseurs australiens. Crédit photo : Courtesy of Tesla, Inc.
En Australie, Tesla supprime les récepteurs FM et DAB+ de sa Model 3 d’entrée de gamme, obligeant les automobilistes à passer par Internet pour écouter la radio. Une décision qui fait réagir les radiodiffuseurs australiens. Crédit photo : Courtesy of Tesla, Inc.

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Selon une information publiée par le média australien B&T , relayée par le WorldDAB, Tesla a supprimé les récepteurs FM et DAB+ de sa Model 3 d'entrée de gamme commercialisée en Australie. Cette décision intervient après l'abandon de la réception AM par le constructeur, il y a plus de cinq ans. B&T présente ce retrait simultané de la FM et du DAB+ comme une première pour un constructeur automobile.
La réception hertzienne reste disponible sur la Model 3 Premium, commercialisée 9 000 dollars australiens de plus que la version de base. L'équipement radio devient ainsi un élément différenciant entre les deux versions du véhicule.

L'écoute de la radio dépend désormais d'une connexion Internet

La suppression des tuners FM et DAB+ n'empêche pas les automobilistes d'accéder à des programmes radiophoniques sur la Model 3 d'entrée de gamme. Ceux-ci restent accessibles par l'intermédiaire de services de streaming, notamment TuneIn. La différence concerne le mode de réception. Sans tuner hertzien, l'écoute des stations passe par une connexion Internet et dépend donc de la disponibilité d'un réseau mobile ou d'une autre connexion de données.
Cette évolution soulève une question particulière pour les radiodiffuseurs : celle de l'accès direct aux programmes, indépendamment des réseaux de télécommunications et des plateformes numériques.

La radio reste le premier usage audio en voiture

Dans son intervention rapportée par B&T, Commercial Radio & Audio (CRA), l'organisation représentant les radios commerciales australiennes, rappelle la place de la radio dans les habitudes d'écoute des automobilistes. Selon les chiffres cités par CRA, 82% des Australiens qui consomment de l'audio en voiture écoutent la radio chaque semaine, contre 52% pour le streaming musical. Ces données montrent que la réception radio conserve une place importante dans l'habitacle, malgré le développement des services audio connectés. Pour CRA, la disparition des récepteurs FM et DAB+ risque de modifier les conditions d'accès à un média qui reste largement utilisé dans les déplacements quotidiens.
Au-delà des usages quotidiens, CRA met en avant le rôle de la radio dans la transmission des informations et des alertes destinées à la population. La réception FM et DAB+ permet d'écouter les stations sans connexion Internet. À l'inverse, une réception exclusivement numérique par streaming peut être interrompue lorsque le réseau mobile est indisponible ou saturé.

Les radios australiennes demandent une intervention du gouvernement

Face à la décision de Tesla, Commercial Radio & Audio appelle les autorités australiennes à prendre des mesures pour garantir la présence de la radio dans les automobiles. L'organisation souhaite étendre au secteur automobile les principes des mesures de visibilité de la radio déjà annoncées pour les enceintes connectées. L'objectif est de préserver l'accès aux stations, sans que celui-ci dépende uniquement des applications, des plateformes ou d'une connexion Internet.  Cette demande s'inscrit dans un débat plus large sur la place des médias radiophoniques dans les équipements connectés et sur les conditions techniques de leur distribution.
Pour les stations, les conséquences concernent aussi bien les modalités d'écoute que la disponibilité de leurs programmes dans les véhicules. La réaction de CRA montre que la question ne se limite plus à la présence des stations sur les plateformes audio. Elle porte également sur le maintien d'un accès gratuit et direct aux programmes radiophoniques dans un environnement automobile de plus en plus connecté.

Tags : Australie, DAB, DAB+, FM, mobilité, récepteur, Tesla, TuneIn, voiture connectée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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