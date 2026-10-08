En Australie, Tesla retire la FM et le DAB de sa Model 3

Face à la décision de Tesla, Commercial Radio & Audio appelle les autorités australiennes à prendre des mesures pour garantir la présence de la radio dans les automobiles. L'organisation souhaite étendre au secteur automobile les principes des mesures de visibilité de la radio déjà annoncées pour les enceintes connectées. L'objectif est de préserver l'accès aux stations, sans que celui-ci dépende uniquement des applications, des plateformes ou d'une connexion Internet. Cette demande s'inscrit dans un débat plus large sur la place des médias radiophoniques dans les équipements connectés et sur les conditions techniques de leur distribution.

Pour les stations, les conséquences concernent aussi bien les modalités d'écoute que la disponibilité de leurs programmes dans les véhicules. La réaction de CRA montre que la question ne se limite plus à la présence des stations sur les plateformes audio. Elle porte également sur le maintien d'un accès gratuit et direct aux programmes radiophoniques dans un environnement automobile de plus en plus connecté.