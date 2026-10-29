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En Afrique, la croissance du podcast dépasse celle de sa monétisation €



Le classement des dix contenus de podcasts africains les plus visionnés sur YouTube place une émission de Trevor Noah en tête avec 2.78 millions de vues, devant une production de Glitch Africa Studios (1.74 million). Il précise aussi l'engagement, la durée et la valeur publicitaire estimée de chaque contenu. Source : SemaBOX, "Creative Africa Intelligence Report 2026: Podcasting 2025/26"
Le classement des dix contenus de podcasts africains les plus visionnés sur YouTube place une émission de Trevor Noah en tête avec 2.78 millions de vues, devant une production de Glitch Africa Studios (1.74 million). Il précise aussi l'engagement, la durée et la valeur publicitaire estimée de chaque contenu. Source : SemaBOX, "Creative Africa Intelligence Report 2026: Podcasting 2025/26"
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Rédigé le Jeudi 29 Octobre 2026

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