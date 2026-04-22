En 2026, la SACEM fête son 175e anniversaire €

Cécile Rap-Veber, directice générale de la Sacem : "Ces dernières années, nous avons profondément fait évoluer la Sacem pour l’adapter aux nouveaux usages, avec toujours la même exigence : faire en sorte que chaque écoute, partout dans le monde, soit justement rémunérée".
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