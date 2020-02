En 2019, la CCIJP a recensé 35 020 cartes de presse

Les premières demandes de carte se font toujours à un rythme soutenu depuis trois ans. 1757 premières cartes ont été attribuées l’an dernier, (dont 284 aux diplômés de filière reconnues) ; elles étaient 1788 en 2018 (+6%), 1673 en 2017 (+10%) ; elles n’étaient que de 1513 en 2016. Cette entrée dans la profession se fait de plus en plus en CDD ou en piges.Il y a eu moins de cartes accordées l’an dernier à des journalistes demandeurs d’emploi -1249- (1348 en 2018 ; 1439 en 2017). Cette carte n’est cependant attribuée aux journalistes au chômage que pendant une durée de deux ans le plus souvent. 456 cartes de directeurs ont été attribuées. Enfin, selon la CCIJP la répartition géographique reste stable : il y a 19 931 journalistes en Île-de-France (56.91%), 14 758 en région (42.15%), 331 à l’étranger (0.94%).