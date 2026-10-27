Emmanuel Rials met le menu avant la cuisine Alors là, Chapeau ! saison 2 : le directeur général de RCF Notre-Dame plaide pour le contenu, face à l'obsession des normes de diffusion



« Le mode de diffusion, ce n'est que la cuisine interne. » Pour Emmanuel Rials, le plus gros défaut de la radio aujourd'hui, et il s'inclut volontiers dans le lot, est de s'être trop longtemps interrogée sur son mode de diffusion plutôt que sur ce qu'elle diffuse. Il file la métaphore : on choisit un restaurant pour son menu ou son ambiance, jamais parce que le chef cuisine sur une plaque M222. Après le DAB+ viendra une autre norme, peut-être la 5G Broadcast, puis une autre encore. Les adolescents, rappelle-t-il, n'ont jamais renoncé à TikTok parce que c'était sur internet : ils ont harcelé leurs parents jusqu'à obtenir un téléphone. Reprenant une formule chère à Pierre Bellanger, il est convaincu que l'audio entre dans un âge d'or, à condition de ne pas se tromper de combat. Pour Emmanuel Rials, le plus gros défaut de la radio aujourd'hui, et il s'inclut volontiers dans le lot, est de s'être trop longtemps interrogée sur son mode de diffusion plutôt que sur ce qu'elle diffuse. Il file la métaphore : on choisit un restaurant pour son menu ou son ambiance, jamais parce que le chef cuisine sur une plaque M222. Après le DAB+ viendra une autre norme, peut-être la 5G Broadcast, puis une autre encore. Les adolescents, rappelle-t-il, n'ont jamais renoncé à TikTok parce que c'était sur internet : ils ont harcelé leurs parents jusqu'à obtenir un téléphone. Reprenant une formule chère à Pierre Bellanger, il est convaincu que l'audio entre dans un âge d'or, à condition de ne pas se tromper de combat. Entrez votre login et mot de passe ou inscrivez-vous

Plus d'informations sur cette page : Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html Déjà inscrit ? Emmanuel Rials met le menu avant la cuisine Rédigé le Mardi 27 Octobre 2026