Émilie Mazoyer, voix pop et engagée de la radio



"Les femmes sont toujours pénalisées par leur congé maternité et doivent souvent refuser des opportunités, faute de solutions concrètes" Si elle note des avancées dans les postes à responsabilité (sa présidente à Radio France s'appelle Sibyle Veil et la directrice de sa station est Céline Pigalle), elle reste lucide : "En dehors du service public, je rencontre encore très peu de femmes animatrices productrices comme moi". Une réalité difficilement contestable, confirmée par les chiffres et vécue au quotidien dans les coulisses de nombreux médias. Le constat est sans appel : "Les femmes sont toujours pénalisées par leur congé maternité et doivent souvent refuser des opportunités, faute de solutions concrètes". Elle évoque avec franchise cette charge mentale qui pèse encore trop souvent sur les mères dans ce métier, freinant des carrières pourtant prometteuses. "Il m'aurait fallu une crèche ouverte à 4h du matin au pied de mon studio", lance-t-elle, mi-amusée, mi-amère.

Émilie Mazoyer, voix pop et engagée de la radio Rédigé le Mardi 27 Janvier 2026