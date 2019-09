Élodie Poux et Chicandier rejoignent Rire & Chansons

L’humoriste Élodie Poux est aux commandes de "La minute non-éducative d’Elodie Poux". Du lundi au vendredi à 8h, 11h, 15h et 19h, Élodie répondra à des lettres d’enfants… à sa façon. Elle sera à nouveau au Casino de Paris les 23, 24 et 25 avril prochains.

Par ailleurs, la station mise aussi sur "L’analyse du Chicandier", tous les jours à 17h. L'humoriste rejoint Rire & et Chansons pour animer une chronique "billets d’humeur". Ce Stéphanois a squatté les planches parisiennes, fait du cinéma et signé des synopsis. Depuis ses 15 ans, Chicandier rêvait de devenir humoriste. Aujourd’hui, il intègre Rire & Chansons et remontera au mois de novembre 2019, sur les planches, dans un spectacle intitulé "Un jour sans faim" avec son acolyte Mathou Cann.