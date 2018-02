"Écrire pour la radio", une nouvelle formation de L'Onde Porteuse

Destinée aux salariés de radio, aux personnes amenées à intervenir en radio, aux personnes en voie de professionnalisation mais aussi aux intermittents, cette formation sera animée par Élodie Font productrice à Arte Radio et enseignante à l’École Supérieure de Journalisme de Lille. Au programme : penser et appliquer l’écrit en fonction de ses interventions au micro, savoir poser sa voix, trouver ou retrouver une bonne aisance et une assurance au micro et connaître les techniques d’improvisation à la radio. La formation "Écrire pour la radio" se déroulera les 8 et 9 mars 2018 à Clermont-Ferrand. Cette session de formation en situation, limitée à 8 stagiaires, permettra de prendre en compte les difficultés et les attentes de chacun, et d’orienter les travaux pratiques en fonction des besoins spécifiques qui peuvent être exprimés.Infos et inscriptions : ICI