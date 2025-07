EAR National : voici les derniers résultats de la saison

Alors que bon nombre de professionnels ont déjà plié les gaules et sont probablement, à l’heure qu’il est, au fond de leur lit, Médiamétrie a publié ce matin à 08h la quatrième et dernière vague EAR National de cette saison. Pour schématiser, disons qu’il s’agit du classement général de la saison 2024-2025. Et, sans surprise, France Inter aura traversé ces dix derniers mois sans encombre.

Même si beaucoup d’entre nous ont déjà un pied sur le sable chaud, tout n’est pas encore totalement terminé. Mardi prochain, le 15 juillet à 09h pétantes, Médiamétrie dévoilera l’EAR Île-de-France. Mais, plus intéressant encore, le lundi 21 juillet à 09h, les radios régionales découvriront aussi à quelle sauce l’EAR Local les aura mangées.

Et contrairement à ce que l'on entend souvent, non, il n'y aura pas que des gagnants...