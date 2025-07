EAR Local : un nouveau cycle s'ouvre pour Ici Normandie

Ici Normandie se positionne comme la première radio de proximité en Haute-Normandie, en Seine-Maritime, dans l’Eure et à Rouen. Pus localement en Seine-Maritime, elle se classe 4e en audience cumulée et 3e station en part d'audience. dans l'Eure, elle est en 3e position en audience cumulée et en part d'audience. À Rouen, elle est 3e en audience cumulée et en part d'audience. Dans le ville aux Cent Clochers, c'est un podium 100% service public aux côtés de France Inter et de franceinfo. Au Havre, Ici Normandie est 8e en audience cumulée et 5e en part d'audience.

Au niveau national, Ici Normandie reste la 2e radio du réseau local de Radio France en audience cumulée et en chiffre d’affaires.