EAR Île-de-France : voici les résultats

L'étude EAR (Étude Audience Radio) est une enquête permanente grâce à 100 000 interviews réalisées auprès de la population âgée de 13 ans et plus, interviews réparties sur 10 mois de septembre à juin, dimanches et jours fériés compris. Grâce à EAR, vous connaissez notamment l’audience moyenne d’une journée pour une station, l’audience par tranche horaire, l’audience sur plus de 250 cibles, la part d’audience d’une station ainsi que la durée d’écoute par auditeur.

Rappelons enfin que les résultats de l'étude EAR Local portant sur la période septembre 2020 - juin 2022 seront disponibles demain, jeudi 28 juillet à 9h...