Dix showcases au Salon de la Radio

Le Muzicenter Discovery est un espace dédié à l'intérieur du Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui propose durant deux jours des rencontres entre professionnels de la radio et professionnels de la musique. Lieu d'échanges privilégiés entre les principaux promoteurs (artistes, labels, managers, éditeurs...) et programmateurs (radios, webradios, services de streaming ou podcasteurs...), le Muzicenter Discovery ouvrira ses portes jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020.Le Muzicenter Discovery est donc le lieu idéal pour les promoteurs de rencontrer les radios et promouvoir leurs artistes. Plusieurs possibilités : un pack "Promo Lounge XL" et un pack "Lounge Small".Modalités et réservations des espaces ICI