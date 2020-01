Digigram présente son nouveau firmware pour la contribution

Les points clé du nouveau firmware reposent sur un interface web intuitive pour passer des appels depuis le carnet d'adresse en 2 clics (SIP, SIP direct ou RTP symétrique), sur des connexions audio faible latence, sur une compatibilité EBU/ACIP pour l'interopérabilité avec les codecs tiers et les infrastructures SIP quelles qu'elles soient et sur des connexions audio fiable et résilientes même sur les réseaux IP non managés à bas coût. L'IQOYA SERV/LINK veut se positionner comme la solution audio-sur-IP avec la plus haute densité de codec dans 1U. Et en mode contribution, les codecs de Digigram bénéficient toujours de la technologie FluidIP, mise au point pour l'établissement de connexions fiables et résilientes sur les réseaux non managés comme l'internet. Cette technologie intègre notamment des fonctions de redondance de flux comme la FEC (Forward Error Correction) ou la duplication de flux avec diversité spatiale ou temporelle.