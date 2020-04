Diffusion hertzienne : towerCast se félicite de la position de l'ARCEP

Dans son Post "spécial crise sanitaire" d’avril 2020, le Président de l’ARCEP, Sébastien Soriano, souligne le caractère "vital au fonctionnement du pays" des réseaux de diffusion hertziens TNT et FM, qu’il qualifie de "condition indispensable de la liberté, de l’égalité, et de la fraternité". Ces réseaux constituent le "bien commun" de tous les français.

towerCast, opérateur de service en TNT, FM et DAB+, se félicite de cette prise de position de l’ARCEP qui salue tant l’importance de ces réseaux hertziens, et par là-même, de la mission des équipes des diffuseurs comme towerCast, engagées et mobilisées 24/7 pour que plus de 97% des Français aient accès au télé enseignement, à la culture, à l’information, mais aussi au divertissement plus que jamais nécessaire en période de confinement.