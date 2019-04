Devenez rédacteur pour La Lettre Pro de la Radio à Paris

Vous avez une bonne plume, le sens de l’info, vous êtes passionnés par la radio, l’audio digital, les podcasts, la musique, la publicité ou la technique. Le monde de l'audio n’a pas de secret pour vous ? La Lettre Pro de la Radio recherche des rédacteurs free-lances pour son magazine mensuel et ses hors-séries (podcasts, enceintes connectées, monde de la publicité), basés à Paris et en Ile-de-France.Envoyez votre CV et éventuellement quelques articles que vous auriez pu écrire à francois@lalettre.pro . Si votre candidature est sélectionnée, vous serez amené à écrire un article test.