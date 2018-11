Deux sessions de formation dédiées au DAB+

Déployé en France deoui 2014 et à Nantes depuis 2017 de façon expérimentale, le DAB+ couvrira d'ici 2018 un tiers de la France. Le CSA a défini un calendriers des appels à candidatures qui s'étale de 2016 à 2023. Ces appels à candidatures seront ouverts à tous (radios de catégories A, B, C, D, webradios et autres médias), quelle que soit leur zone de diffusion actuelle. Avoir les connaissances de base de diffusion radio (émetteur, antenne, liaison etc.), cette formation s'adresse à celles et ceux qui souhaitent maîtriser les enjeux techniques et réglementaires du DAB+