Deux organismes de formation habilités pour la certification Animateur radio

La Certification de qualification professionnelle (CQP) Animateur radio, avec ses 181 certifiés, a été réactualisée avec l’aide des professionnels et des entreprises du secteur afin de mieux répondre aux besoins du terrain. Le nouveau Titre à finalité professionnelle (TFP) Animateur radio permet une évaluation plus fine des compétences et ouvre la voie à l’apprentissage.

Enregistrée auprès de France Compétences, reconnue par la branche professionnelle de la radio, cette certification couvre l’ensemble des activités exercées par un animateur radio. Les futurs certifiés seront notamment capables de concevoir et d’animer une émission en direct, tout en respectant la ligne éditoriale de leur station. Ils maîtriseront toute la chaîne de production d’un objet radiophonique, de la définition et préparation des contenus à la gestion du direct.