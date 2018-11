Deux lauréats pour la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Dans l’esprit de transmission qui anime cette Bourse, les lauréats ont reçu leur prix des mains de leurs prédécesseurs sénégalais de l’édition 2017, Arona Diouf et Nicole Diedhiou, en présence d’Apolline Verlon, fille de Claude Verlon, de Danièle Gonod, présidente de l’association "Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon" , et de Sidi Mohamed Dicko, lauréat technicien malien de la première édition. Autour de Cécile Mégie, directrice de RFI, la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités françaises et ivoiriennes. À l’occasion de cette cérémonie, un hommage a également été rendu à Jean Hélène, correspondant de RFI en Côte d’Ivoire, assassiné il y a 15 ans, le 21 octobre 2003, à Abidjan.