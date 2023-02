Deux auditeurs invités à mixer en direct sur Fun Radio

À l’occasion de la journée mondiale des DJ, le jeudi 9 mars, Fun Radio donnera l’opportunité à deux auditeurs de venir mixer dans les studios de la station avec Matt et en direct de 22h à minuit dans "L'After Fun Radio".Pour participer, il suffit de faire parvenir le lien d’écoute du mix à dj@funradio.fr avant le 5 mars prochain. DJ Matt et DJ Mico C désigneront les deux gagnants...