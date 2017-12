Des "reporters en herbe" font le tour de l'Europe avec Bel RTL

Le 10 novembre dernier, Bel RTL lançait un concours dans "On refait l’Europe" : devenir reporter et partir pour un tour d’Europe à travers 27 pays durant l’été. Aujourd’hui, les 8 candidats sont connus. Ils ont entre 22 ans et 35 ans et sont tous passionnés de journalisme. Leur aventure débute tout de suite puisqu’ils ont déjà tiré au sort leurs premières destinations.