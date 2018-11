Des matinales communes France Bleu / France 3 dès le 7 janvier à Nice et Toulouse

Un premier pas vers un média global de la proximité. Les expérimentations, annoncés avant l’été entre France 3 et France Bleu, ont patiné cet automne. Cette fois-ci, les sociétés de l’audiovisuel public semblent vouloir donner un sérieux coup d’accélérateur. Selon le Figaro , qui a pu consulter un rapport du Sénat « Avis sur les crédits de l’audiovisuel », ce projet de rapprochement semble prendre forme.Dès le 7 janvier, deux matinales communes vont être expérimentées à Nice et Toulouse (au lieu de Paris et Aix-en-Provence, comme initialement annoncé). Les premiers pilotes sont tournés en décembre.