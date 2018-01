Des audiences record pour les stations radios du groupe RCI

"Avec une audience cumulée de 46.2%, en progression de 3 points sur 1 an, et une Part D’Audience record de 45.5%, RCI Martinique se pose plus que jamais comme le média radio de référence aux Antilles. Chaque jour, ce sont plus de 150 000 auditeurs qui écoutent RCI Martinique, soit près de 9000 auditeurs de plus sur les 12 derniers mois. Des performances qui valent aussi pour RCI Guadeloupe, qui voit son audience cumulée progresser de 4 points, et dépasser les 50% (50,9%), avec un gain de près de 14 000 auditeurs, soit près de 170 000 auditeurs/jour" explique le groupe RCI.