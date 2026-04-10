"Des Ondes Vocast" consacre un épisode aux radios musicales du Groupe M6

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près une série d’épisodes enregistrés lors du Paris Radio Show en février, Des Ondes Vocast conclut sa collection avec Tristan Jurgensen, directeur cénéral de Fun Radio et RTL2, et Mourad Moqaddem, directeur d’antenne de Fun Radio, dans un entretien mené par Olivier Oddou et Rémy Bertholon. Cet épisode propose un point d’étape à mi-saison sur les performances d’audience et les dynamiques des deux stations, entre consolidation des marques et adaptation aux nouveaux usages d’écoute.
L’arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio est également abordée comme un élément de stratégie dans un contexte de concurrence accrue entre acteurs audio.
Au-delà des audiences, les échanges portent sur la structuration des grilles et le développement de formats spécifiques destinés à renforcer l’identité des antennes. La place de l’événementiel est également détaillée, notamment à travers des opérations comme le Fun Radio Ibiza Experience, présentée comme une vitrine de la marque.
"Des Ondes Vocast", podcast publié le 1er de chaque mois depuis juillet 2021 et créé en 2018, s’inscrit ainsi comme un espace d’analyse des transformations de la radio et de l’audio digital auprès des professionnels du secteur.
"Des Ondes Vocast", podcast publié le 1er de chaque mois depuis juillet 2021 et créé en 2018, s’inscrit ainsi comme un espace d’analyse des transformations de la radio et de l’audio digital auprès des professionnels du secteur.