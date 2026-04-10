"Des Ondes Vocast" consacre un épisode aux radios musicales du Groupe M6

près une série d’épisodes enregistrés lors du Paris Radio Show en février, Des Ondes Vocast conclut sa collection avec Tristan Jurgensen, directeur cénéral de Fun Radio et RTL2, et Mourad Moqaddem, directeur d’antenne de Fun Radio, dans un entretien mené par Olivier Oddou et Rémy Bertholon. Cet épisode propose un point d’étape à mi-saison sur les performances d’audience et les dynamiques des deux stations, entre consolidation des marques et adaptation aux nouveaux usages d’écoute.

L’arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio est également abordée comme un élément de stratégie dans un contexte de concurrence accrue entre acteurs audio.

