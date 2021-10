Deezer : un podcast co-produit avec Europe 1 Studio

Dans ce podcast, des personnalités comme Christophe Hondelatte, Stéphane Bern, Matthieu Noël, Philippe Vandel ou encore Julia Vignali ont accepté de se glisser dans la peau de personnages historiques. Les comédiennes Camille Aguilar, vue notamment dans les séries télévisées HPI et Papi Sitter, et Nathalie Homs, la voix française de Linda Martin dans la série Lucifer et par ailleurs blogueuse culinaire, prêtent leur voix respectivement à Amélia et Granny.

Ce programme Deezer Originals qui raconte 12 histoires en 24 épisodes sera disponible en co-exclusivité sur la plateforme d’écoute Deezer ainsi que sur le site Europe1.fr et l’application Europe 1. Douze épisodes au total seront diffusés d'ici la fin de l'année.