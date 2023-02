Deezer partenaire des Victoires de la Musique

Artiste masculin

Bigflo & Oli

Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

Stromae



Artiste féminine

Angèle

Izia

Pomme



Révélation masculine

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola



Révélation féminine

Mentissa

November Ultra

Emma Peters



Album

"By Your Side" - Jeanne Added

"Consolation" - Pomme

"Éphémère" - Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué

"Multitude" - Stromae

"Nonante-cinq la suite" - Angèle



Chanson originale

"Cœur" - Clara Luciani

"Flamme" - Juliette Armanet

"L’enfer" - Stromae

"La quête" - Orelsan

"Un jour, je marierai un ange" - Pierre de Maere



Concert

Juliette Armanet

Clara Luciani

Orelsan



Création audiovisuelle

"Coup de vieux" - Bigflo & Oli feat. Julien Doré

"Fils de joie" - Stromae

"La quête" - Orelsan



Album le plus streamé, artiste féminine

"Nonante-cinq la suite" - Angèle



Album le plus streamé, artiste masculin

"Jefe" - Ninho