Deezer mise sur le ciblage PUBLICITÉ



LLPR - Quelle est la spécificité de la régie d’une plateforme de streaming musical ?

MLV - La première spécificité, c’est que nous ne sommes pas uniquement un site/application monétisé par la publicité. Une grande part du chiffre d’affaires de Deezer (comme celui de nos concurrents) provient des abonnements. Cela a des impacts aussi sur la partie publicitaire, car le service gratuit est un funnel marketing permettant la conversion en abonnés payants. De ce fait, nous avons des exigences très fortes sur l’expérience en gratuit de nos utilisateurs.

La deuxième spécificité, c’est que si nous sommes référents sur le marché de l’audio digital, nous avons aussi la possibilité d’accompagner les marques sur des campagnes display et vidéo qui enrichissent l’expérience d’un utilisateur avec plusieurs stimuli publicitaires. Cette complémentarité de formats permet de proposer aux annonceurs de travailler à la fois le branding, la notoriété et la performance.

Ensuite, la troisième spécificité serait que nous sommes dans un environnement 100% logué depuis 2011. Les utilisateurs, pour écouter des contenus audio sur Deezer, ont créé un compte en renseignant leur âge et genre et ils se loguent à chaque connexion. Ce qui nous permet de proposer un ciblage publicitaire de qualité, qui surperforme vs les standards du marché publicitaire publiés par Médiamétrie dans son étude Digital Ad Ratings.



LLPR - Comment l’offre de Deezer est-elle construite ?

MLV - La publicité audio de Deezer ne sera diffusée qu’à notre bassin d’audience gratuite. Nous proposons de l’audio seul ou accompagné d’un display et un ciblage sociodémographique, par région, par genre musical…

Notre format audio est dans un écrin, nous ne diffusons qu’un seul spot par coupure publicitaire, environ tous les 3 streams.



LLPR - Quelles sont les attentes de vos annonceurs et agences médias ?

MLV - Les annonceurs et les agences souhaitent une mesure et des KPI unifiés sur l’audio digital. Nous travaillons avec Médiamétrie et l’ACPM en ce sens. Ils sont aussi intéressés par les inventaires audio disponibles en programmatique. Nous étions jusqu’à présent disponibles en programmatique sur ordinateur et nous venons de lancer en décembre notre offre programmatique audio sur mobile en choisissant le SSP Yield-Op de Triton Digital. C’est une évolution importante du marché qui va continuer à s’accélérer.



LLPR - Qui sont vos concurrents ? Les radios ?

MLV - Nous pouvons être en effet concurrents des autres plateformes de streaming ou des radios.

Toutefois, nous sommes aussi très complémentaires. Un utilisateur d’une plateforme de streaming sera assez exclusif à cette plateforme et finalement apportera de la couverture additionnelle. C’est aussi le cas par rapport aux radios, l’audio digital apporte des points de couverture supplémentaire, donne accès à des populations peu consommatrices du média radio ou encore apporte de la complémentarité sur les moments d’écoute ou les devices. La radio est, par exemple, très consommée le matin, en semaine, Deezer est plus consommé dans la journée et le week-end. Le smartphone est roi sur les plateformes de streaming, ce qui amène d’autres logiques de mediaplanning. De plus, les plateformes de streaming sont aussi beaucoup écoutées avec un casque, ce qui en fait un média de l’intime. Il y a de nombreuses complémentarités et orchestrations avec les différents acteurs de cet écosystème à proposer aux marques.



LLPR - Quelle place avez-vous sur le marché ?

MLV - L’audio digital est en forte croissance, comme publié lors du dernier baromètre Kantar de l’audio digital du 1er semestre 2018 : +15% d’impressions et un portefeuille d’annonceurs qui croît toujours plus vite. Dans ce marché, Deezer a une place de choix. Nous essayons de faire avancer ce marché et de le rendre toujours plus attractif, notamment avec des associations professionnelles, comme l’IAB et le Geste.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< question au-dessous : il manque un mot entre plus et annonceurs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LLPR - Qui sont vos plus annonceurs ?

MLV - Le secteur de la grande distribution et l’automobile sont deux secteurs aussi très impliqués sur l’audio digital. Les derniers chiffres du baromètre Kantar de l’audio digital du 1er semestre 2018 les positionnent comme les deux premiers secteurs du marché avec 34% des impressions du marché pour la distribution et 13% pour l’automobile. Le 1er annonceur du secteur sur le 1er semestre 2018 est Bouygues Telecom. "L’audio digital donne accès à des populations peu consommatrices du média radio" La première spécificité, c’est que nous ne sommes pas uniquement un site/application monétisé par la publicité. Une grande part du chiffre d’affaires de Deezer (comme celui de nos concurrents) provient des abonnements. Cela a des impacts aussi sur la partie publicitaire, car le service gratuit est un funnel marketing permettant la conversion en abonnés payants. De ce fait, nous avons des exigences très fortes sur l’expérience en gratuit de nos utilisateurs.La deuxième spécificité, c’est que si nous sommes référents sur le marché de l’audio digital, nous avons aussi la possibilité d’accompagner les marques sur des campagnes display et vidéo qui enrichissent l’expérience d’un utilisateur avec plusieurs stimuli publicitaires. Cette complémentarité de formats permet de proposer aux annonceurs de travailler à la fois le branding, la notoriété et la performance.Ensuite, la troisième spécificité serait que nous sommes dans un environnement 100% logué depuis 2011. Les utilisateurs, pour écouter des contenus audio sur Deezer, ont créé un compte en renseignant leur âge et genre et ils se loguent à chaque connexion. Ce qui nous permet de proposer un ciblage publicitaire de qualité, qui surperforme vs les standards du marché publicitaire publiés par Médiamétrie dans son étude Digital Ad Ratings.La publicité audio de Deezer ne sera diffusée qu’à notre bassin d’audience gratuite. Nous proposons de l’audio seul ou accompagné d’un display et un ciblage sociodémographique, par région, par genre musical…Notre format audio est dans un écrin, nous ne diffusons qu’un seul spot par coupure publicitaire, environ tous les 3 streams.Les annonceurs et les agences souhaitent une mesure et des KPI unifiés sur l’audio digital. Nous travaillons avec Médiamétrie et l’ACPM en ce sens. Ils sont aussi intéressés par les inventaires audio disponibles en programmatique. Nous étions jusqu’à présent disponibles en programmatique sur ordinateur et nous venons de lancer en décembre notre offre programmatique audio sur mobile en choisissant le SSP Yield-Op de Triton Digital. C’est une évolution importante du marché qui va continuer à s’accélérer.Nous pouvons être en effet concurrents des autres plateformes de streaming ou des radios.Toutefois, nous sommes aussi très complémentaires. Un utilisateur d’une plateforme de streaming sera assez exclusif à cette plateforme et finalement apportera de la couverture additionnelle. C’est aussi le cas par rapport aux radios, l’audio digital apporte des points de couverture supplémentaire, donne accès à des populations peu consommatrices du média radio ou encore apporte de la complémentarité sur les moments d’écoute ou les devices. La radio est, par exemple, très consommée le matin, en semaine, Deezer est plus consommé dans la journée et le week-end. Le smartphone est roi sur les plateformes de streaming, ce qui amène d’autres logiques de mediaplanning. De plus, les plateformes de streaming sont aussi beaucoup écoutées avec un casque, ce qui en fait un média de l’intime. Il y a de nombreuses complémentarités et orchestrations avec les différents acteurs de cet écosystème à proposer aux marques.L’audio digital est en forte croissance, comme publié lors du dernier baromètre Kantar de l’audio digital du 1er semestre 2018 : +15% d’impressions et un portefeuille d’annonceurs qui croît toujours plus vite. Dans ce marché, Deezer a une place de choix. Nous essayons de faire avancer ce marché et de le rendre toujours plus attractif, notamment avec des associations professionnelles, comme l’IAB et le Geste.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< question au-dessous : il manque un mot entre plus et annonceurs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Le secteur de la grande distribution et l’automobile sont deux secteurs aussi très impliqués sur l’audio digital. Les derniers chiffres du baromètre Kantar de l’audio digital du 1er semestre 2018 les positionnent comme les deux premiers secteurs du marché avec 34% des impressions du marché pour la distribution et 13% pour l’automobile. Le 1er annonceur du secteur sur le 1er semestre 2018 est Bouygues Telecom. Accès payant Déjà inscrit ? Deezer mise sur le ciblage Rédigé le Jeudi 20 Décembre 2018