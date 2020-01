Deezer annonce une nouvelle grille de diffusion de podcasts originaux

Après avoir lancé en décembre dernier " Le Podcast parfait est une connasse ", la plateforme de streaming annonce aujourd’hui le lancement de "Bonne Journée !" et "Tranié raconte". Le premier est animé par Anne Sophie et Marie Aldine Girard, et nous "fait déculpabiliser d’être imparfait". Chaque semaine les deux soeurs reçoivent un invité pour traiter de sujets "pas du tout brûlants mais existentiels". Ce podcast parfait est une connasse est inspiré du livre à succès "La femme parfaite est une connasse". Il est diffusé tous les jeudis depuis le 19 décembre.