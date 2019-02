Début 2019, 1 566 radios émettent en DAB+ en Europe

Alors que la Suisse annoncera la date du basculement vers le tout numérique (DSO) en août de cette année, plus de 4 millions de récepteurs ont déjà été vendus selon l'Ofcom. Selon Digital Radio UK, 52.6% de l’écoute radio est numérique au Royaume-Uni au 4e trimestre de l'année 2018, le DAB représentant 72.7% de cette écoute ; 62.3% des foyers anglais possèdent une radio DAB et 93% des véhicules neufs sont vendus avec le DAB. Plus au sud, en Italie, 75% de la population est couverte par 3 multiplexes et tous les diffuseurs nationaux sont maintenant présents en DAB+ (RAI, Virgin, RMC...). La radio se porte bien en Norvège : un an après le DSO (arrêt de la FM), les audiences continuent à croitre. Enfin, en Belgique, avec 24 sites de diffusion en septembre prochain, 97% de la population de Wallonie et de Bruxelles sera couverte par le DAB+.L'intégralité de ce rapport de l'UER est disponible ICI