DSA : "une avancée majeure vers un internet plus sûr en Europe"

"Le DSA ménage ainsi un équilibre entre, d’une part, la protection des publics et l’intégrité des démocraties et, d’autre part, la liberté d’expression. Pour répondre à leurs nouvelles obligations, les plateformes devront mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la construction d’un internet plus sûr et agir avec responsabilité et transparence, notamment en ouvrant plus largement l’accès à leurs données, sous peine de sanctions financières dissuasives. Le DSA impose également de nouvelles obligations aux places de marchés en ligne et renforce ainsi la protection des consommateurs" indique l'Arcom qui se réjouit de la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, du règlement européen sur les services numériques.