DAB+ : Oui FM bientôt diffusée à Nantes

Après l'obtention d'une vingt-huitième fréquence FM à Cannes, "La radio du Rock" sera prochainement disponible dans l'ouest de la France sur les villes de Nantes et Saint-Nazaire.

L'ouverture de cette zone, prévue pour le 2 juillet 2019, viendra renforcer la présence de Oui FM sur le DAB+, technologie qui lui permet déjà de diffuser ses programmes rock uniques à Lille, Lyon, Marseille et en Alsace. Avec ses 28 fréquences FM et ses fréquences DAB+, son application gratuite et son site web, la radio Oui FM rassemble près de 507 000 auditeurs quotidiens.