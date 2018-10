DAB+ : NRJ Group candidat à Bordeaux, Toulouse et Arcachon

Catégorie A

2018 BT A001 Association Média Mondine (Midi Radio).

2018 BT A002 Association Radio Télé Montaillou (Pyrénées FM).

2018 BT A003 Association Radio Occitania (Radio Occitanie).

2018 BT A004 Association A à Z (Plage FM).

2018 BT A005 Association des Dunes (Radio Dunes).

2018 BT A006 Association pour le développement de la vidéo, l'audiovisuel et la communication (Enjoy 33).

2018 BT A007 Association Radio Galaxie (Radio Galaxie).

2018 BT A008 Association Radio Axe Sud (Radio Axe Sud).

2018 BT A009 Association Radio Club Europe (Radio Club Bordeaux).

2018 BT A010 Association Les Amis de RIG (RIG).

2018 BT A011 Association Aquitaine partage (RCF Bordeaux).

2018 BT A012 Association La Jalle (Fréquence Estuaire).

2018 BT A013 Association Radio nos cultures (Radio Nos Cultures).

2018 BT A014 Association Réseau Paul Bert (RPB FM).

2018 BT A015 Association Chouette Radio (Chouette Radio).

2018 BT A016 Association Hauts de Radio (02 Radio).

2018 BT A017 Association Radio Mon Pays (Radio Mon Pays).

2018 BT A018 Association Radio Mon Païs (Radio Mon Païs).

2018 BT A019 Association Radio Présence (Radio Présence).

2018 BT A020 Association Radio Campus Bordeaux - Création animation recherche (Radio Campus Bordeaux).

2018 BT A021 Association Les radios associatives du Limousin (Emergence FM).

2018 BT A022 Association Los Estuflaïres - Groupe d'animation caylusien (CFM).

2018 BT A023 Association Radio européenne nantaise (Euradio).

2018 BT A024 Association Génération FM (Gascogne FM).

2018 BT A025 Association Contact 33 (Aqui FM).

2018 BT A026 Association Radio Belle Musique (Booster).

2018 BT A027 Association Radio Espace Mercantour (Radio Oxygène).

2018 BT A028 Association La Clé des Ondes (La Clé des Ondes).

2018 BT A029 Association RCF Pays tarnais (RCF Pays tarnais).

2018 BT A030 Association Progressive Parole (Radio Radio).

2018 BT A031 Association 02 Ter (Radio Tèr).

2018 BT A032 Association Distorsion (Distorsion).

2018 BT A033 Association Dans la vague plurimédias (Bordo FM).

2018 BT A034 Association Canton Vernois FM (Zoom Radio).

2018 BT A035 Association Racif (Radio Racif).

2018 BT A036 Association Ephémère (FMR).



Catégorie B

2018 BT B001 SARL Nantes Média (Hit West).

2018 BT B002 SARL Techniques et productions audiovisuelles (TPA) (Gold FM).

2018 BT B003 SAS Toulouse FM (Toulouse FM).

2018 BT B004 SARL FM Air (Radio Bassin Arcachon).

2018 BT B005 SARL Océane Communication Bretagne Sud (Océane).

2018 BT B006 SASU Only You (Clazz).

2018 BT B007 SARL One FM Communication (Radio One).

2018 BT B008 SARL RTS FM (RTS FM).

2018 BT B009 SARL Leader Médias (Mixx).

2018 BT B010 SARL Régie Com Atlantique (RCA).

2018 BT B011 SAS Alouette (Alouette).

2018 BT B012 SARL Marsa Communication (Aquitaine Radio Live).

2018 BT B013 SARL Radiovilla MGS Prod (Radio Cap Ferret).

2018 BT B014 SARL 100 % (100 %).

2018 BT B015 SARL Toujours Jeunes (100 % Souvenirs).

2018 BT B016 Association Radio Ménergy (Radio Ménergy).

2018 BT B017 SAS Wit FM (Wit FM).

2018 BT B018 SAS Forum (Forum).

2018 BT B019 SAS Blackbox (Blackbox).

2018 BT B020 SARL Euromedmultimedia (E3M) (Urban Hit).



Catégorie C

2018 BT C001 SAS NRJ Réseau (NRJ Bordeaux et NRJ Toulouse).

2018 BT C002 SAS Chérie FM Réseau (Chérie Bordeaux et Chérie Toulouse).

2018 BT C003 SAS Radio Nostalgie Réseau (Nostalgie Bordeaux et Nostalgie Toulouse).

2018 BT C004 SAS SNB (Radio Nova Bordeaux).

2018 BT C005 SARL Caroline (NRJ Arcachon).



Catégorie D

2018 BT D001 SAS Native Média (CapSao).

2018 BT D002 SAS Mediadix (La Radio sans pub).

2018 BT D003 SAS Mediadix (Accordéon).

2018 BT D004 Association Radio-Espérance RNT (Radio Espérance).

2018 BT D005 SARL Bleu Pomme (AMI).

2018 BT D006 SA Africa Média (Africa n° 1).

2018 BT D007 Association Radio Maria France (Radio Maria).

2018 BT D008 SAS FG Concept (Radio FG).

2018 BT D009 SARL TSF Jazz (TSF Jazz).

2018 BT D010 SARL Chante France Développement (Chante France).

2018 BT D011 SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient (Radio Orient).

2018 BT D012 SARL Générations RNT (Générations).

2018 BT D013 SARL Société Nationale 360 (Virage Radio).

2018 BT D014 SARL Jazz France (Jazz Radio).

2018 BT D015 SA MFM Développement (M Radio).

2018 BT D016 SAS Radio Nostalgie (Nostalgie).

2018 BT D017 SAS Rire et Chansons (Rire et Chansons).

2018 BT D018 SAS Chérie FM (Chérie).

2018 BT D019 SAS Aime C2 (Beur FM).

2018 BT D020 SAS Crooner International (Radio Crooner).

2018 BT D021 SARL Berbère Radio Télévision (Antinéa Radio).

2018 BT D022 SARL Radio Nova (Radio Nova).

2018 BT D023 SA Vortex (Skyrock).

2018 BT D024 SAS Oüi FM (Oüi FM).

2018 BT D025 SAS Harmony (Melody).

2018 BT D026 SAS Média Bonheur France (Radio Bonheur 100 % Chansons Françaises).

2018 BT D027 SAS Swigg France (Swigg).

2018 BT D028 SAS Latina France (Latina).

2018 BT D029 SARL Tropique FM (Tropiques FM).

2018 BT D030 SAS Pitchoun Médias (Radio Pitchoun).

2018 BT D031 SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias (France Maghreb 2).



Catégorie E

2018 BT E001 SAS Sud Radio (Sud Radio).