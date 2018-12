DAB+ : 70% de la population métropolitaine couverte d’ici 2020

La radio hertzienne poursuit sa transition numérique et s’inscrit dans la dynamique européenne. Les acteurs du DAB+ à Strasbourg et en Alsace, ainsi que ceux de Lyon et sa région, permettent au déploiement du DAB+ de franchir un cap important : la couverture de ces deux régions est l’élément déclencheur qui devrait permettre au CSA de reconnaitre les obligations légales d’intégration de cette technologie dans les récepteurs radio à l’échelle industrielle sous 18 mois et permettra un équipement massif des Français. La stratégie du CSA, dite "plan des noeuds et des arcs", rendra le DAB+ accessible à 70% de la population métropolitaine d’ici 2020. En trois ans, la plupart des grandes agglomérations, les "noeuds", et les principaux axes routiers, les "arcs" auront ainsi été couverts.