Covid-19 : nombre de spots et d'annonceurs en baisse à la radio

Il s'agit d'un impact légèrement plus tardif mais néanmoins très lourd pour le média qui apparaît dès la semaine 12 de cette année et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. La baisse de la durée publicitaire atteint -66% lors de la semaine 15. Au même moment, le nombre de spot a baissé de -68% et, toujours durant la semaine 15, le nombre d'annonceurs a fortement baissé à -72%. Chaque semaine depuis le confinement, l’activité descend plus bas en radio : -50% pour la durée publicitaire, -53% pour le nombre de spots et -62% pour le nombre de spots selon Kantar La presse, déjà en repli en 2019, accuse elle aussi une baisse de plus de 1/3 de ses volumes. En presse, la baisse est toujours plus marquée à mesure des semaines. Pour la télévision, ce manque à gagner se creuse chaque semaine comparé à l’an dernier.