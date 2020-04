Covid-19 : les sites d’Information toujours fortement sollicités

Actuellement dans la troisième semaine de confinement, on note que les deux premières semaines sont restées, après le pic du 15 et 16 mars, à des niveaux exceptionnels de fréquentation, le nombre de visites enregistrées chaque jour se situant au double d’un jour moyen, sur la centaine de supports étudiés. L'étude a été menée sur les sites (fixes, mobiles et AMP) et applications (mobiles ettablettes) d'Actualités et d'Information généraliste du 1er février au 31 mars.Les résultats sont accessibles ci-dessous ou en téléchargement ICI