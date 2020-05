Covid-19 : la Sacem appelle les radios à s'engager pour la scène française

Le mois dernier, la Sacem, par la voix de son directeur général Jean-Noël Tronc, avait lancé l’idée de favoriser la diffusion des œuvres musicales produites et enregistrées en France afin de contribuer à soutenir les créateurs confrontés à une situation sans précédent. "Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dont les revenus dépendent des droits d’auteur liés à l’interprétation et la diffusion de leurs œuvres, sont déjà et vont continuer à être durablement et fortement frappés par cette crise. C’est donc une responsabilité essentielle de tous les acteurs et diffuseurs de musique de les soutenir et de valoriser leurs œuvres. plus grande est la part de musique produite en France que diffusent les radios, TV et plateformes, plus grande sera la part de droits d’auteur répartis par la Sacem aux créateurs français, et plus nombreux seront ces derniers qui pourront vivre de leur métier".



La Sacem salue ainsi la mobilisation de médias comme Radio France, Skyrock, ou encore Radio FG et Nova qui ont pris "des initiatives fortes dans ce domaine".