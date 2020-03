Covid-19 : Radio France offre un guide famille pour mieux vivre le confinement

En cette période de crise sanitaire, les antennes de Radio France se mobilisent pour proposer des émissions et des podcasts pour les jeunes générations dont les habitudes sont bouleversées. Ces programmes permettent de diversifier les activités des enfants en cette période inhabituelle et de les occuper intelligemment et sans écrans avec de l’information, de la culture, de la musique, du divertissement et de la fiction. Pour guider les choix des auditeurs dans les milliers de programmes disponibles sur l’application Radio France et sur les sites et réseaux sociaux des antennes, Radio France propose en téléchargement un guide pour les parents qui compile une sélection de 25 programmes éducatifs et divertissants, tous issus des chaînes de Radio France, pour animer les différents temps de la vie de famille.