Covid-19 : RFI et France 24 mobilisés pour l’info et la prévention en Afrique

Les grilles de programmes et offres numériques, recentrées sur l’information et l’interactivité, mettent l’Afrique au coeur des priorités dans toutes les langues à destination du continent africain : en français et en anglais (RFI et France 24), en haoussa, kiswahili, mandingue, peul et portugais (RFI). En mars, avec 24.3 millions de visites, les environnements numériques des deux médias ont doublé leur trafic en provenance du continent. En outre, les espaces publicitaires des deux médias sont prioritairement offerts aux organisations sanitaires qui délivrent des messages de prévention vers l’Afrique, et de nombreuses initiatives portées en lien avec les Clubs RFI et le réseau des radios partenaires contribuent à la lutte contre la pandémie. RFI et France 24, également mobilisées pour la continuité pédagogique pendant le confinement, conçoivent des outils spécifiquement adaptés aux jeunes Africains et à leurs parents.