Covid-19 : NRJ Group lance une webradio dédiée aux soignants

"Ces hommes et ces femmes extraordinaires, en première ligne pour lutter contre le Covid-19, prennent des risques tous les jours pour sauver des vies" explique un communiqué. Pour les aider, les accompagner et les soulager au maximum dans leur quotidien, le groupe NRJ a donc créé la radio digitale "Héros", destinée à relayer toutes les initiatives et les appels à la solidarité pris sur tout le territoire en France et en Belgique. Ils y retrouveront notamment les informations, services, hébergements, transports, associations, aide matériel... dans les différentes villes et régions et pourront également écouter une programmation musicale diffusée tout au long de la journée.